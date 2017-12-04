AKP'li Belediye Başkanı "istifa ettiriliyorum" diyerek ağladı: Kimin kimi yiyeceğini zaman gösterecek!

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı AKP'li Vedat Öztürk, görevinden ve partisinden istifa etti. Belediye binası önünde halka hitap ederek istifasını açıklarken gözyaşlarını tutamayan Öztürk, "Bugün Vedat başkan istifa ediyor, ettiriliyor yani arkadaşlar" dedi. Vedat Öztürk sözlerine böyle devam etti: "Buraya çıkmadan arkadaşlarla vedalaştık. 'Veda' derken ben yurt dışına çıkacak değilim. Buradayım yine. Caddelerde gezeceğiz dolaşacağız ama bir ayrılık oluşacak. Bu ayrılık 6 sene mi sürer, 7 sene mi sürer, 1.5 yıl mı sürer ona siz karar vereceksiniz. Beni buraya siz getirdiniz. Bu şekilde gitmemem gerekiyordu. Şartlar bunu getirdi. Benim hesap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok. Ben namus ve gurur için bu hayatta yaşıyorum. Bana kumpas kuranlara hepsinin hesabını tek tek soracağım. Önümüzdeki günlerde de bunları tek tek açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. 'Başkan çok üzülüyor, ağlıyor' diye zannetmeyin. Bir Vedat gider, bir Vedat gelir. İlçeyi dizayn etmeye çalıştık ama bazı şer güçleri, bazı şerefsiz odakların kumpanyasıyla buralara geldik" dedi.