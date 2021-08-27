AKP'ye oy verdiğini belirten tütün işçisi: Artık oy vermeyeceğim; tütün olmazsa millet aç kalır

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Malatya Doğanşehir Elmalı'da bir tütün işçisi, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya daha önce AKP oy verdiğini ancak bir sonraki seçimde vermeyeceğini söyledi. Vatandaş "Bu seçimde tütünü kim yasak etmezse ona oy vereceğim" dedi.

Tütünün 'yerli ve milli' olduğunu ifade eden Ağbaba hükümetin tütün yasağı getirmeye çalıştığını ancak CHP olarak buna engel olduklarını belirtti. Ağbaba "Sandıkta bunlara gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

Ağbaba videoya "Malatya Doğanşehir Elmalı'da tütün emekçisi Güllü ablayı dinledik. AKP, uluslararası tekeller kazansın diye tek geçim kaynağı tütün olan insanları açlığa terk ediyor" notunu düştü.