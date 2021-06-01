"AKP’ye 3 dönem oy verdim" diyen vatandaş: Peker'in açıklamaları Susurluk'u aştı, kolumu koparsalar oy vermem

Organize suç lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin konuşan bir vatandaş, “Ben AK Parti’ye 3 dönem oy verdim, kolumu koparsalar oy vermem” dedi.

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının organize suç lideri Sedat Peker’in iddiaları ile ilgili mikrofon uzattığı bir vatandaş, AKP’ye sert sözlerle yüklendi. Yaşananların Susurluk’u da aştığını söyleyen vatandaş, “Susurluk’ta bir kaza her şeyi ortaya çıkardı. Bu dönem Susurluk’u da aştı. O dönemin isimlerinden Mehmet Ağar gelmiş bir yere yönetici olmuş. Şimdi de Soylu açıkladı da öyle gitti. Peki neden Sedat Peker’i bekledi?” ifadelerini kullandı.