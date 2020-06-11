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AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı

11 Haziran 2020 10:35

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik tartışma sırasında, AKP'nin "farklı darbecileri tasfiye etmek için" FETÖ ile bürokrasi alanında çalıştığını söyledi. 

Ayvalı, AKP'nin iktidara geldiğinde yeterli kadroları olmadığını ve bunun için FETÖ'yü kullandıklarını söyledi.

Emre Cemil Ayvalı şunları söyledi: "2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım" diyen Ayvalı, "Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur." 

İstifa etti

Ayvalı, sözlerinin bir çok haber sitesinde yer alması ve sosyal medyada tepkiye neden olmasının ardından bir açıklama yayınlayarak partisinin zarar görmemesi için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ayvalı'nın açıklamaları şöyle: "Dün akşam CNNTÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır.

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum. "

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