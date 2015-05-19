AKP seçim otobüsü drift yaparsa...

AKP'ye ait bir seçim otobüsünün drift * yaptığı bir video sosyal medyada günün en çok paylaşılan içerikleri arasında girdi. Görüntüde seçim otobüsü, izleyicilerin önünde drift çekiyor. Görüntülerin nerede çekildiğiyse henüz bilinmiyor. * Bir sürüş tekniği. Otomobil sporları arasında ve motor sporları içerisinde anılıyor. Drift sporunda viraja, arkadan kayma açısının öne göre daha fazla olması ve sürücünün virajın açısına göre aracını ayarlaması sonucu oluşan, viraj içerisinde ilerleyerek, gerektiğinde direksiyona ters kontralar vererek (Örn. viraj sola ilerliyor ise direksiyonu sağa çevirerek) araç sürme tekniğidir.