AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın 6 yıl önceki sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın tutuklanmasının ardından cemaat ve tarikatlar yeniden gündeme geldi.

AKP kurucularından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın 2014'te cemaatlere yönelik yaptığı konuşma yeniden sosyal medyada ilgi çekti.

Arınç konuşmasında, "Her şeyin garantisi biziz. O cemaatler beni çok iyi bilir. Ben de onları çok iyi biliyorum. Bursa’dan bu cümleme dikkat etsinler. Biz varsak, siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz" diyor.