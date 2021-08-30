AKP'nin kurucu vekillerinden Kemal Albayrak: Bu partide ve o yönetimde görev alanların yüzde 90'ı ileride itirafçı olacak

AKP'nin kurucu vekillerinden Kemal Albayrak, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili, "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" sözlerini değerlendirdi. Albayrak, "Bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80'i hatta yüzde 90'ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı" dedi.

Özgürüz Radyo’dan Altan Sancar’a konuşan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Devletin düzelmesi için hakikaten, Allah’tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. ‘Reis’, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” ifadelerini kullanmıştı.

"Araştırma yok, soruşturma yok"

AKP'nin kurucu vekillerinden Kemal Albayrak, KRT TV canlı yayınında Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sorularını yanıtladı, Bayraktar'ın açıklamalarını değerlendirdi. Albayrak, AKP'de görev almış kişilerin yüzde 90'ının ileride itirafçı olacağını savundu:

"Çiçero'nun bir sözü vardır, ‘Ölmüşleri yaşatan, yaşayanların bellekleridir.' Bir söz de, ‘Sömürgecilerin ipiyle kuyuya inilmez.' Şimdi gayrimeşru işlerle uğraşanların, adaletsiz olanların, hukuk dışı olanların, böyle bir yönetimin ipiyle kuyuya gittin mi, netice bu…

"Bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 90'ı ileride itirafçı olacak"

Ben de Erdoğan Bayraktar'ın 2013'teki o sözlerine, o zaman da benzer ifadeler kullanmıştı, dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok… Bırakın onu; bunu itiraf ettiği halde, buradan anladığım şu ki, ileride göreceğiz, bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80'i hatta yüzde 90'ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçle ayakta duruyordu, devlet bizim açımızdan önemli bir mevkidir."

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