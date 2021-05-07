AKP'nin CHP'ye yönelik 'Yalan üretim merkezi' videosu resmî hesaptan kaldırıldı

AKP'nin CHP'ye yönelik hazırladığı 'Yalan üretim merkezi' videosu resmî hesaptan kaldırıldı.

AKP’nin resmî Twitter hesabından yapılan bulanık fotoğraflı “Yarın saat 14.00'te" paylaşımının altından CHP’yi eleştiren animasyon filmi çıkmıştı.

AKP'nin Twitter hesabından bugün saat tam 14.00’te “Yalan üretim merkezi” notuyla yapılan paylaşımda, CHP’yi eleştiren bir animasyon filmi yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın karikatürize edildiği animasyonda CHP Genel Merkez binası için “Yalan üretim merkezi” denilmişti.

CHP Genel Merkezi de AKP'nin bugün paylaştığı animasyon filmi sosyal medya hesaplarından 'retweet'lemiş ve "Millet can derdinde, o sırada AK Parti" notu eklemişti.

Videoyu AKP'ye yakın bazı isimler de beğenmediğini söylemiş ve eleştirmişti.

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TIKLAYIN - CHP, AKP'nin 'yalan üretim merkezi' videosunu 'retweet'ledi: Millet can derdinde, o sırada AK Parti