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AKP’nin 19. yıl klibi: ‘Yine, yeniden haydi başaracaksın’

Partinin 19. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan video kutlamalarda gösterildi

13 Ağustos 2020 18:42

AKP'nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini almasının üzerinden 19 yıl geçti. Partinin 19. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan video kutlamalarda gösterildi. 

Videoda kurulduğu yıldan beri AKP'nin serüveninin yanı sıra Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle hapis yatmasına, Davos'taki 'van minüt' çıkışına yer verildi. 

Videoda ayrıca Erdoğan'ın "IMF'ye olan 400 milyon Dolarlık son birim borcu da ödedik. Hamdolsun bu defteri kapattık" ifadesi de yer aldı. 

 

 

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