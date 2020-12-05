T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li vekilin Meclis'te Kılıçdaroğlu ve Babacan'a teşekkür ettiği konuşma alkış aldı

“Devlet elle, ayakla yönetilmiyor; devlet beyinle, gönülle, düşünceyle yönetiliyor"

05 Aralık 2020 11:06

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelli isimleri belediye başkan adayı ve ilçe teşkilatı başkan adayı yaptıkları için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a teşekkür etti.

Hayatını kaybeden milletvekillerini de anan Bayram, CHP eski milletvekili Kamer Genç'e rahmet diledi.

Meclis Genel Kurulu'nda Engelliler Günü nedeniyle konuşan Bayram “Devlet elle, ayakla yönetilmiyor; devlet beyinle, gönülle, düşünceyle yönetiliyor" dedi.

Bayram, konuşmasında "Meclisimizin yüce çatısı altında hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize. Geriye bunlar kalıyor, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmıyor” ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

AKP İstanbul Milletvekili Serkan BayramCHP lideri Kemal KılıçdaroğluKamer Gençtbmmkonuşmaengelli adayalkış alan konuşma

Diğer Videolar

Karların erimesiyle Ömerli Barajı dolmaya başladı

Otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler!

Batı Süvarileri, Guilhim kayalıklarında ölüme meydan okudu

Döviz bürosundan tırnakçılık yöntemiyle 3 bin dolar çaldı

Davutoğlu'ndan Bahçeli tarafından hedef göstertilen Karar yazarlarına ziyaret

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Özdağ'a saldıran Ülkü Ocakları yöneticisinin Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler...

Kadıköy'de sokakta donarak ölen Sami Babacan'ın türkü söylediği görüntüler paylaşıldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uzman analistler yorumladı: "Erdoğan artık her telefonu eline aldığında hemen...

Abdulkadir Selvi:  Erdoğan cumartesi günü kameralardan uzak bir ziyarette bulundu, bu...

Merkez Bankası faizi sabit tuttu; "Enflasyonist etkiler bitmedi, gerekirse yine...

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası ertelendi...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan genelge: İBB'nin mobil büfeler ile ekmek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Özdağ'a saldıran Ülkü Ocakları yöneticisinin Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler...

Kadıköy'de sokakta donarak ölen Sami Babacan'ın türkü söylediği görüntüler paylaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24