AKP'li vekilin Meclis'te Kılıçdaroğlu ve Babacan'a teşekkür ettiği konuşma alkış aldı

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelli isimleri belediye başkan adayı ve ilçe teşkilatı başkan adayı yaptıkları için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a teşekkür etti.

Hayatını kaybeden milletvekillerini de anan Bayram, CHP eski milletvekili Kamer Genç'e rahmet diledi.

Meclis Genel Kurulu'nda Engelliler Günü nedeniyle konuşan Bayram “Devlet elle, ayakla yönetilmiyor; devlet beyinle, gönülle, düşünceyle yönetiliyor" dedi.

Bayram, konuşmasında "Meclisimizin yüce çatısı altında hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize. Geriye bunlar kalıyor, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmıyor” ifadelerini kullandı.