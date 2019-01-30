AKP’li vekilden ‘oy pusulası’ yorumu: Ashab-ı Kehfi hatırlattı

31 Mart'taki yerel seçim için Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kura çekti. Kuraya göre AKP, pusulada 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

Partisinin Konya İl Başkanlığı'nda haftalık gündem değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada AKP Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir kura çekimiyle ilgili olarak şu yorumu yaptı:

“İslam inancı gereği, bir şeyi uğursuzluğa yormanın yeri yoktur fakat hayra yormanın önemi vardır. 8 rakamını görünce Ashab-ı Kehfi hatırladım. 8 rakamının hakikaten mukaddes kitabımızda yeri olan bir rakam olduğunu gördüm. Gönlüm de bu anlamda bir ferahlama ile doldu”