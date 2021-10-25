AKP'li vekil ile CHP'li vekil arasında 10 büyükelçi tartışması: "Cumhurbaşkanı koruyor senin ülkenin ulusal onurunu"

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ile yaptığı tartışma sırasında 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı çağrıya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ulusal onuru koruduğunu" savundu.

TV100'de Hande Aydemir'in moderatörlüğünü üstlendiği, "Şimdi Konuşalım" programında 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı çağrı tartışıldı.

Tartışma sırasında ABD Başkanı Biden'ın G20 Kongresi'ne gönderdiği "Ulusal Acil Durum Kararnamesi'nde Türkiye'yi, IŞİD ile mücadeleye zarar vermekle itham ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna ses çıkarmadığını söyleyen CHP'li Aydoğan, AKP'li Bayram'a "Neden ağzınızı açmıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek bir laf ettiği yok. Bunları yutacak mısınız?" diye sordu.

AKP'li Bayram'ın da Aydoğan'ı "Biden ve Amerika avukatlığına soyunmakla" suçlaması üzerine tartışma büyüdü.

Tartışma sırasında AKP'li Bayram "Cumhurbaşkanı koruyor senin ülkenin ulusal onurunu" ifadelerini kullandı.