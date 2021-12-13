AKP'li vatandaşlar ile Z kuşağı arasındaki ekonomi tartışmasında gerginlik: Müslüman değilsen git bu ülkeden, kaybol!

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İstanbul Bakırköy'de yapılan bir sokak röportajında AKP'li vatandaşlar ile Z kuşağı gençler arasında yaşanan ekonomi tartışmasında bir 'telefonunu çıkart' kavgası daha yaşandı. Telefonunun kırık olduğunu, yeni telefon alamadığını, ekonominin kötü olduğunu ve seçimlerde iktidarın değişmesini savunan genç kıza, AKP'li bir vatandaş "Başka bir alternatif var mı söylesene! Bu adam Müslüman! Dinine bağlı!'' diye cevap verdi. Çıkan gerginlikte genç kız öfkelenerek "Ben Müslüman değilim! Onun inandığı dine inanmıyorum!'' diye cevap verince AKP'li vatandaş "Müslüman değilsen git bu ülkeden! Kaybol! " diye bağırdı.

Erken seçim hakkında hakkında yapılan sokak röportajı sırasında muhabirin "'Yarın bir erken seçim olursa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Babamdan başkasına oy verilir mi? Yine o kazanacak" diye cevap verdi. Muhabirin, "Ekonomik sıkıntı olduğu söyleniyor ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise vatandaş, "Boş işler be. Dolar 50 TL olsa ne olur? Benim Türk parası geçerli" diye yanıtladı.

Bunun üzerine orada bulunan gençler ekonominin kötü olduğunu belirterek verilen cevaba karşı çıktılar.

Yine bir telefonunu çıkart kavgası yaşandı

Vatandaşın, "Ben ayağımı yorganıma göre uzatan bir insanım. Ben memnunum" demesi üzerine gençler telefonlarını göstererek "Telefonumu soracak mısın? Bak alamıyorum. Ekranı kırık" dedi. Yaşlı adam ise "76 yaşındayım daha telefon kullanmıyorum. Benim yok be" gençlere cevap verdi. Genç kız, "Bu zihniyetiniz beni kanser etti. Sinirimden ağlayacağım" diyerek öfkelendi.

"Müslüman değilsen git bu ülkeden, kaybol! "

Oradan geçen bir başka vatandaş röportaja dahil olarak "Boş konuşuyorsun" diyerek genç kızın üstüne yürüdü. "Başka bir alternatif var mı söylesene! Bu adam Müslüman! Dinine bağlı!'' diye bağıran AKP'li vatandaşa genç kız, ''O zaman ben Müslüman değilim! Onun inandığı dine inanmıyorum!'' diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine öfkelenen AKP'li vatandaş genç kıza, "Müslüman değilsen git bu ülkeden! Kaybol! Kaybolun gidin! Sizin gibi insanlar yüzünden , hainler yüzünden buradasınız!'' diye bağırdı.

Kız da ''Sensin hain! ''Beyinsiz!'' diye karışık verdi!