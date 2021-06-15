AKP'li Vahit Kiler Meclis kürsüsünde Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'a "İt" dedi

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler Meclis oturumunda yaptığı konuşmada Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'a “it” dedi. Bu anlarda CHP'li vekillerden tepki gelirken, Killer konuşmasına devam etti. AKP Bitlis Milletvekili Vahit Killer Mecliste yaptığı konuşmada “Peki, Allah aşkına, akşamdan sabaha konuşuyorsunuz, basın şöyle, basın şöyle... Almışsınız 17 milletvekilini önünüze, Bitlis’te kadrolu olan fitneci birini basına saldırtıyorsunuz, çok affedersiniz basına havlatıyorsunuz, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nı, daha önce herkese itlik yapan o iti orada havlatıyorsunuz. Bitlis TV’nin ekibine havlatıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Vahit Killer'in bu ifadeleri sırasında CHP'li milletvekillerinden tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat Meclis Başkanı'na “Sayın Başkan, Ticaret Odası Başkanına 'it' diyor. Öyle bir şey olmaz!” diye tepki gösterirken şu açıklamayı yaptı:

“17 milletvekili arkadaşımızla geçen hafta Bitlis'teydik. Ayrıca bölgede çok sayıda il ve ilçeyi de ziyaret ettik. Ziyaretimiz Bitlis'in yolunu unutan AKP'li vekillerin muvazesini bozmuş olacak ki Genel kurula yakışmayan söz ve hakaretleri sarf etmekten geri durmadılar. Bitlisli kardeşlerimize alenen hakaret eden Vahit Kiler derhal özür dilemelidir! Bitlisliler onurlu insanlardır inanıyorum ki ilk seçimde bu anlayışa demokrasi dersi verecekler!”

"17 milletvekiline 'itlik' yapana söylüyorum"

Mecliste Vahit Killer'e tepkiler yükselirken, Killer aynı ifadesini tekrarladı. Kiler, “Kadrolu fitnecileri önünüzde... Bir defa, kiminle yol yürüdüğünüze bakacaksınız. Bitlis’te yol yürüyorsunuz, Milletvekiline demiyorum, orada 17 milletvekiline itlik yapana söylüyorum, itlik yapana söylüyorum, tamam mı? Önüne almış orada Bitlis Ticaret Odası Başkanını, daha önce herkese itlik yapan o iti orada havlatıyorsunuz” ifadelerini kullandı.