AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı, 1978'de kurulan Halk Ekmek için "Sayın Cumhurbaşkanımız kurdu" dedi

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun, katıldığı bir canlı yayında İBB yönetimi ve Halk Ekmek ile ilgili açıklamaları sonrası programa telefonla bağlanan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Halk Ekmek’i biz kurduk, Sayın Cumhurbaşkanımız kurdu" dedi.

Mehmet Tevfik Göksu'nun CNN Türk'te yayınlanan 'Ne Oluyor?' programına katıldı. Canlı yayında tarrışmaya dönüşen Halk Ekmek ile ilgili Göksu'nun açıklamaları sonrası yayına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım telefonla bağlanarak "Halk Ekmek’i biz kurduk" açıklaması yaptı.

Yıldırım Halk Ekmek ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Halk ekmek konusunun bu kadar uzaması gündeme yakışmıyor. Çünkü hiçbir hizmet yapmadıkları için CHP ve İBB yönetimi maalesef diyorum. Küçücük bir suda kızıl kıyamet koparıyorlar. Sayın Başkanımız anlattı. Dediki; bu meclisten alınmış bir karar ilçe belediyesi ile oturursun konuşursun, herhangi bir yerde buna beraberce karar verirsiniz. Koyacağınız yere koyarsınız. Biz halk ekmek diyen.. Halk ekmekleri biz kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız kurdu halk ekmekleri. Halk ekmeğe neden karşı olalım. Halka karşı olunur mu?" dedi.