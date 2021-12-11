AKP'li Rümeysa Kadak'ın "Bir gençlik hayalimiz var" paylaşımına tepki: 'Hangi gençlikten bahsediliyor'

AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Meclis Genel Kurul'unda yaptığı konuşmada "Bizim bir gençlik hayalimiz, derdimiz var. Gençlerin kendi yeteneklerini keşfedebildikleri alanlara kolaylıkla ulaşabildikleri bir ülke hayal ediyoruz" dedi. Konuşmasını Twitter'da paylaşmasının ardından Kadak'ın, "Bizim bir gençlik hayalimiz var" notu tartışma yarattı.

TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı bütçesi görüşülürken söz alan Rümeysa Kadak, yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kadak'ın “Bizim bir gençlik hayalimiz var” notuyla paylaştığı videoya çok sayıda yorumla tepki gösterildi.

Kadak, konuşmasında şunları söyledi:

“Bizim bir gençlik hayalimiz, derdimiz var. Gençlerin kendi yeteneklerini keşfedebildikleri alanlara kolaylıkla ulaşabildikleri, bu alanlara ulaşımlarını kolaylaştırdığımız ve aynı şekilde doğuda yaşayan arkadaşlarımızın kodlama robotik öğrenmemesinin tek sebebinin canlarının istememesi olduğu, gençlerin hayal kurmaktan çekinmediği ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürdüğü, her bir arkadaşımızın spor, kültür, sanat faaliyetlerinden eşit faydalanabildikleri bir ülke hayal ediyoruz. Her genç için çalışmaya devam edeceğiz.”

"Hangi geçlerden bahsediyorsunuz"

Sosyal medya kullanıcıları Kadak'ın paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda "Hangi geçlerden bahsediyorsunuz" diye eleştiri yorumları yazdı.

İşte o yorumlar:

"Dün bir üniversiteli genç daha intihar etti. Sizin hayallerini çaldığınız torpilsiz AKPl'i olmayan gençlerin ahı yakacak sizleri.."