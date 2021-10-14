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AKP'li Özkan "Doğalgazı keşfettik" deyince CHP'li Özkoç: Bilim dünyası bunu merak edebilir, açıklarlarsa çok seviniriz

Özkan daha sonra "Keşfettik" ifadesini 'sehven' söylediğini belirtti

14 Ekim 2021 20:30

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Doğalgazı keşfettik" ifadesini kullanınca CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "İktidar 'Doğalgazı biz keşfettik' dedi. Nasıl doğalgazı keşfettiler? Bilim dünyası bunu merak edebilir, açıklarlarsa çok seviniriz" dedi. Özkan daha sonra "Keşfettik" ifadesini 'sehven' söylediğini belirterek "Evet tek hatam orada 'Bulduğumuz doğalgaz' yerine 'Keşfettiğimiz' ifadesidir. Düzeltilmesini talep ediyorum" diye konuştu. 

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Mavi vatana göz diken darbeci Hafter'in Libya'da yerle yeksan edilmesi, Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesi, milyonlarca yılda oluşmuş doğalgazın yine bu dönem içerinde keşfedilerek milletimizin hizmetine sunulması, Ayasofta, Taksim Camii, şehir hastaneleri, binlerce kilometre duble yol hamdolsun böylesine bir salgın, küresel afet ve doğal afet sürecinde Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirildi" dedi. 

Özkan'ın konuşmasında  "Doğalgazı keşfettik" ifadesini kullanması üzerine konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "İktidar 'Doğalgazı biz keşfettik' dedi. Nasıl doğalgazı keşfettiler? Bilim dünyası bunu merak edebilir, açıklarlarsa çok seviniriz" dedi. Özkan daha sonra "Keşfettik" ifadesini 'sehven' söylediğini belirterek "Evet tek hatam orada 'Bulduğumuz doğalgaz' yerine 'Keşfettiğimiz' ifadesidir. Düzeltilmesini talep ediyorum" diye konuştu. 

 

doğalgazı keşfettik

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