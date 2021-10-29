AKP'li Ömer Serdar: 'Hayat pahalılığı yok' diyemem, kış zor geçecek

AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, Kanal 42’de yayınlanan 'Sümen Altı' isimli programa konuk oldu. Serdar, programda gazeteciler M. Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını cevaplandırdı.

Serdar canlı yayında ekonomik kriz ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kış aylarının zor geçeceği tahmininde bulunduklarını söyleyen Serdar, “Hayat pahalılığı yok' diyemem, kış zor geçecek. Sahayı görmezden gelemeyiz” dedi. Serdar'ın bu sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Kış zor geçecek, ben dahil hepimiz sahada olacağız” ifadelerini anımsattı.

AKP’li Ömer Serdar’ın konuşmasının ilgili bölümleri şöyle:

“Bizde hayat pahalılığı yok' diyemem. Geçim sorunu sıkıntısı yok diyemem vardır ama sonuçta biz nasıl 2002’de Türkiye’yi o açmazdan alıp 12 bin 500 dolarlara getirdiysek, buradan da çıkış sağlayacak ekip, kadro, tecrübe burada var. Buradan çıkacağız. Bunu sadece hisseden Türkiye değil. Avrupa, ABD de ilk kez enflasyon ile tanıştı. Onlar da aynı sorunu yaşıyor. Onların gayri safi milli hasılası daha yüksek olduğu için bunu çok şiddetli hissetmiyor olabilirler. Biz, daha şiddetli hissediyoruz”

“Ben de artık piyasanın içindeyim. Yakınen gözlemleyebiliyorum. Ticaret yapan kişilerin çok önemli şekilde etkilendiğini düşünmüyorum. Bu ortamdan en fazla düşük ücretlilerin etkilendiğini söylüyorum. Dolayısıyla düşük ücretlileri önümüzdeki günlerde enflasyona ezdirmemek adına ekibimizin bir çalışma yürüttüğünü biliyorum. Muhalefetin iflas etmiş bir ülke profili çizmesini kabul etmiyorum. Alım gücünün düştüğünü, pahalılığın insanları olumsuz etkilediğini zaman zaman görüyoruz. Siz, bunu görmezden gelemezsiniz. Siyasetçiyseniz bu sorunu da siz çözmek zorundasınız. Kimse senin fırtınalarla nasıl uğraştığında değildir, gemiyi limana yanaştırdın mı yanaştırmadın mı? Biz, siyasi iktidar olarak kendimizi bu işin dışında tutamayız. Vatandaşın geçim sıkıntısına ilişkin bir derdi varsa bunu sonuçta çözecek olan biziz. İnsanların fakirleşmesi birçok değeri alır götürür. Bu bir siyasi realitedir. Muhalefetin ortaya koyduğu dramatik tablonun hiçbir faydası yok. İnsanlara da hiçbir faydası yok böyle bir tablo ortaya koymanın. Biz sahayı görmezden gelemeyiz. Bizim referanslarımız var. Partimizin ismi de adalet ve kalkınma. Vatandaşın ekonomik refah seviyesini yükseltmek, hükümet programımızda vardır. Muhalefet açısından söylüyorum, bugünü değerlendirirken yaşanılan süreçten bağımsız bir değerlendirme yapmamak lazım”

“Hayat pahalılığını ben görmüyor değilim”

Serdar, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Kara Kış Fonu' tavsiyesinde bulunması ile ilgili kendisine yöneltilen soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Nasıl dolduruyor içini ben bilmiyorum ki? Sloganik birtakım şeyler ortaya atarak, kış fonu? Bütçenin hangi kaynakları ile nerede, nasıl oluşturacaksın? Bunu açıklıyor mu bilmiyorum. O kara kış fonunun arkasında ne var? Biz, zor bir kış olacağını öngörüyoruz. Yani şu hayat pahalılığını ben görmüyor değilim. Dünyada enerji fiyatları bu kadar yükselirken, bizim burada rahat geçineceğimizi ben söylemiyorum. Ben, olayı buradan görmek lazım diyorum. Biz, buna ilişkin yeni bütçede birtakım kaynaklar oluşturup, vatandaşa bu zorluğu yaşatmamak üzere hedefler koyuyoruz ortaya. Bu zor kışın da vatandaşımız için çarpan etkisi doğurmaması açısından onun da önlemlerini alıyoruz. Kara kış fonuna gerek var mı? Örneklerini verdim, ücretli kesimin ücreti artırılmalı. Kara kış fonunda ne olacak? Ne vaad ediyor? Biliyor muyuz? Yok ama bunu söyledi geçti"