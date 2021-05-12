AKP'li Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce yaptığı Kanal İstanbul eleştirisi: "Bu proje tutarsız bir hayaldir"

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un 8 yıl önceki HAS Parti Genel Başkanlığı döneminde Kanal İstanbul'a karşı söylediği sözler sosyal medyada paylaşıldı. O dönemde AKP'ye muhalif olan Kurtulmuş, şimdiki A Haber sunucusu Erkan Tan'ın TV8'deki programına katılarak Kanal İstanbul'un "Tutarsız bir hayal" olduğunu söylemişti.

Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'nı da tartışmaya açacağını ve bununTürkiye aleyhine sonuçlar doğuracağını söyleyen Kurtulmuş, dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sayın Başbakan ‘Hayal’ diyor, e bu hayalin sınırı yok tabi ben de o zaman diyorum ki: Buradan çıkacak olan toprağı ziyan etmeyelim Dolmbahçe Sarayı’nın karşısına koyup suni bir ada yapalım, oraya da başkanlık sarayını koyalım; sayın başbakanı oturtalım.”