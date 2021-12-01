AKP'li Muhammet Kaynar: Halk Ekmek önündeki kuyruklar fotoğraf vermek için oluşuyor

İBB'nin AKP'li Meclis Üyesi AKP'li Muhammet Kaynar, ucuz ekmek almak için Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların kurgu olduğunu savundu. Kaynar, "Kuyrukta bekleyenler Ekrem Beyin görüntü almasını bekliyorlar" dedi.

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge'ye telefonla bağlanan Kaynar, İstanbul ve Ankara'da belediyeye ait ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların kurgu olduğunu ve CHP'li belediyelerin bunu bilerek yaptığını söyledi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "Muhammet Bey siz bir vatandaş olarak bir saat bekler misiniz?" sorusu üzerine Kaynar, "Bu bekleyenlerin ekmek beklediğinden emin misiniz?" diye konuştu.