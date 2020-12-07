AKP'li Mücahit Birinci ile Murat Sarı arasında gerginlik; defalarca "Haddini bileceksin" diyerek stüdyoyu terk etti!

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci ile yaşadığı tartışma sonrası canlı yayını terk etti. Sarı’nın ardından 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de canlı yayını terk etti.

TV 100’de Çağla Atlı’nın sunduğu Şimdi Konuşalım programında Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı ile AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci arasında yaşanan sert tartışma sonrası programa reklam arası verilmek zorunda kaldı.

TV 100’de yaşanan tartışmanın ardından verilen reklam arasında Murat Sarı ve CHP’li Kadir Gökmen Öğüt canlı yayını terk etti. TV 100’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Telefonum dinleniyor” açıklaması yorumlandı.

Çağla Atlı’nın “Kılıçdaroğlu dinleniyor mu? Ne diyorsunuz?” sorusuna Murat Sarı, “Ben niyet okumam, ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız şöyle bir durum var; 11 milyon 9 bin 823 yurtiçi oy, yurtdışı 221 bin 797 oy. Toplam 11 milyon 231 bin 620 oy. 2018 seçimlerinde CHP’nin aldığı oy. Ve oy pusulasında CHP, altında da Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor. Yani bu kişi 11 milyon 231 bin 620 kişiyi temsil ediyor. Herşeyi bir kenara bırakın. Ve çıkıyor diyorki, “Benim böyle bir sorum var” . Hukuki olarak bugün söyledi. Herhalde başvuracaklardır da. Bu konu ile ilgili benim yorumum bu” dedi.

Murat Sarı’nın “Gündem çarpıtmaymış değilmiş falan bilmiyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulanacaklar. Ne sonuç alırlar ne sonuç almazlar bilmiyorum” sözlerine AKP’li Mücahit Birinci’nin yaptığı “Başvuracaklarını biliyor musunuz?” sözleri sonrası programında tansiyon yükseldi.

"Haddinizi bileceksiniz"

Murat Sarı, yaşanan tartışma sırasında Mücahit Birinci’ye sesini yükselterek defalarca “Haddinizi bileceksiniz” dedikten sonra, “Kimsiniz siz? Sen siyasetçi misin, avukat mısınız?” dedi.

Programın sunucusu Çağla Atlı da tansiyonun yükselmesinin ardından programa reklam arası verdi.

"Kararına saygımız sonsuz"

Çağla Atlı, Murat Sarı’nın canlı yayını terk etmesinin ardından yaptığı açıklamada “Programımızın başında olan bir konuğumuz daha vardı. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı. Kendisi biraz evvel kendi isteği ile programndan ayrılmak istediğini söyledi. Kararınıza saygımız sonsuz” dedi.

"Her reklama reklama gittiğimizde bir konuk kaybediyoruz"

Programın sunucusu Çağla Atlı, Kadir Gökmen Öğüt’ün canlı yayını terk etmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Şimdi Konuşalım’a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her reklama gittiğimizde bir konuğumuzu kaybediyoruz. Yaşanan tatsız bir tartışma nedeniyle. Önce Murat Sarı programımızı terk etmek istedi. Kendisini saygılarımızı duyuyoruz elbette.Kararınını da saygıyla karşıladık.

Biraz evvelde Kadir Gökmen Öğüt, zaten canlı yayındayken ayrılmak istediğini söyleşti. Israrla durdurmuştuk kendisini ama… Tercih kendisinin elbette. Biz geriliyoruz o anlar yaşandığı zaman elbette… Karşıt görüşlü konukları almaya gayret ediyoruz.

Herkesin sesi olmaya gayret ediyoruz. Bazı tartışmalar tatsız olabiliyor. Umarız bir daha bu tür tartışmalar yaşanmaz. Dozunda tartışmalar en güzelidir. ”