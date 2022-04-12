AKP'li Mehmet Metiner, Millet İttifakı için düşündüğü adayı açıkladı: Reis aday olmazsa bir oy da bizden

AKP eski Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner katıldığı televizyon programında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olması gereken ismi açıkladı. Metiner, aynı zamanda "Reis aday olmazsa bir oy da bizden olsun" diyerek Millet İttifakı için düşündüğü adaya oy atacağını da söyledi.

Gazeteci Gürkan Hacır’ın sunduğu Tv100’de yayınlanan Taksim Meydanı programına, AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin ve Diriliş Postası yazarı Murat Özer konuk oldu.

Programda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının tartışıldığı bölümde dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Metiner canlı yayında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Gürsel Tekin olması gerektiğini söyledi. CHP'li Tekin ise, "Oy verir misin?" diye sordu. Bu soruya Metiner, "Reis aday olmazsa bir oy da bizden olsun" diye yanıt verdi. Tekin ise, "Allah Razı olsun" dedi.