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AKP’li meclis üyesi mikrofonu açık unuttu: Neyin ne olacağı bilinmiyor ki, ben devletten iş almam mesela

07 Ocak 2022 19:51

Çorum Belediye Meclisi toplantısında AKP’li üye İsmail Bölükbaş açık mikrofonu unuttu, bir başka AKP’li üye ile sohbet ederken, “Kimse iş yapmayı istemiyor ki… Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Ben devletten iş almam mesela. Özel şahıstan bile iş alınmaz” dedi.

Çorum Belediye Meclisi, ocak ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan bir oylama sırasında, AKP’li Meclis üyesi İsmail Bölükbaş; mikrofonun açık olduğunu unutarak, belediye meclisinin AKP’li üyesi Muhammed Murat Kılıçlı ile sohbet etti. Bölükbaşı, Kılıçlı’ya şunları söyledi:

“Şimdi şöyle bir şey var. Kimse iş yapmayı bir şey yapmayı istemiyor ki… Sen bu işin içindesin. Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Şimdi sen müteahhit olsan… Ben devletten iş almam mesela. Özel şahıstan bile iş alınmaz.” (ANKA)

AKPmeclisüyeaçık mikrofon

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