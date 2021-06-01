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AKP'li Mamak Belediye Başkanı, AKP'li meclis üyesini 'dilekçe vermesine rağmen' konuşturmadı

"Gündem dışı konuşma istedim, nasıl engellersiniz meclis üyesini?"

01 Haziran 2021 19:24

T24 Video Haber Merkezi

AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AKP'li Meclis Üyesi Esra Yılmaz'ın 'dilekçe vermesine rağmen' konuşmasına izin vermedi. Belediye Meclisi kapanışında kendisine söz verilmeyen Yılmaz bu duruma isyan etti.

Ankara'da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse haziran ayı meclis toplantısında "Gündem dışı konuşma istemiştim" diyen AKP'li Meclis Üyesi Esra Yılmaz'ın konuşmasına izin vermedi. 

Bunun üzerine Yılmaz, "Gündem dışı konuşma istedim, nasıl engellersiniz meclis üyesini? Ayıp ne münasebet, dilekçemi verdim. Başkanım nasıl engellersiniz. Toplantı öncesinde dilekçemi verdim" diye isyan etti. 

 

 

 

 

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