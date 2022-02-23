AKP'li il başkanından CHP’li belediyeye: Çiftçiye elektriği bedava verin

Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne, AKP belediye meclis üyeleri olarak ‘Çiftçilerin elektriği bedava kullanmasına’ ilişkin önerge verdiklerini söyleyen AKP Rize İl Başkanı İshak Alim, bu önergenin sümen altı yapıldığını öne sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" sözlerini hatırlatan Alim, "Alacağın belediyede elektriği bedava vereceksin. Fındıklı kazanılmış. Orada da çiftçilerimiz var. Tarım ve çay çiftçisi. Elektriği bedava verin” dedi.

Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun, Aralık ayında gerçekleşen Şanlıurfa ziyaretinde söylediği “Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" sözlerini gündeme getirdi.

AKP Rize İl Başkanlığı bir çalışma yürüterek Fındıklı Belediyesi'ne belediye meclis üyeleri vasıtası ile ‘Çiftçilerin elektriği bedava kullanması’ yönünde bir önerge sundu. Önergenin sümen altı edildiğini dile getiren Ashak Alim, “Fındıklı’da belediye kazanılmış, orada da çiftçilerimiz var. Tarım ve çay çiftçisi. Elektriği bedava verin” dedi.

"Genel başkanınızın sözünü yerde bırakmayın, çiğnetmeyin"

Verdikleri önergenin CHP’li belediye tarafından gündeme alınmadığını dile getiren Alim, açıklamasında şunları söyledi:

“Fındıklı’da bir tane CHP tarafından yönetilen belediye var. Bizim arkadaşlarımız bir önerge verdi. Orada da çay çiftçimiz var. Elektriği bedava verin. Böyle bir önerge verdiler ama maalesef sumen altı yapıldı, gündeme bile alınmıyor. Buradan biz kamuoyu ile paylaşıyoruz. CHP Fındıklı yönetimine de söylüyoruz.

Genel başkanınızın sözünü yerde bırakmayın, çiğnetmeyin. Genel başkanınız açıklama yapmış hemşerilerimiz de Fındıklı’da size teveccüh göstermiş. Bizde elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Biz hemşerilerimizin lehinde olacak her şeyde varız. Daha önce su ile alakalı 38 milyonluk ama yine artışlarla yükselecek bir proje vardı.

İller Bankası’ndan geçmesiyle alakalı biz en büyük desteği verdik. Fındıklılı hemşerilerimiz bundan istifade etsinler. Etmeleri de gerekiyor. Bizim anlayışımızda hizmet var. Biz bunu söyledik. Hatta o zaman söylediler ki diğer hizmetlerle alakalı destek bekliyoruz.

Şimdi tekrardan kendi genel başkanlarının ortaya atmış olduğu hemşerilerimize çok güzel imkanlar sunacak olan, elektriğin Fındıklı’da ki çiftçi olan hemşerilerimize bedava verilmesiyle ilgili biz önergeyi verdik. Sumen altı yapmasınlar, çıkarsınlar, gündeme getirsinler. Hemen ne gerekiyorsa bizde dahil yapalım, Fındıklı elektriği bedava kullanabilsin."