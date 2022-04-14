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AKP'li Hızal "metroda çalışma durdu" dedi, Tunç Soyer, çalışanları görüntülü aradı

"Bir yanlış anlaşılma olmuş, hemen düzeltelim dedik"

14 Nisan 2022 11:17

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Narlıdere Metrosu tartışması yaşandı.

AKP Grup Sözcüsü Özgür Hızal’ın Narlıdere Metro inşaatındaki çalışmaların durduğu iddiası üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüklenici firmanın yetkilisini görüntülü aradı. İnşaat alanındaki yetkili, çalışmaların 611 işçiyle devam ettiğini söyledi. Şantiyedeki çalışma görüntüleri ise canlı yayında meclis salonuna yansıtıldı.

O anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Soyer, "Bir yanlış anlaşılma olmuş, hemen düzeltelim dedik" dedi. 

Narlıdere Metrosuizmiribb meclisi tartışmaTunç SoyerÖzgür Hızalmetro tartışması

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