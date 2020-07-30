AKP’li Göksu '630 km metro yaptık' dedi; CHP'li Subaşı video paylaştı: 122 km

İBB Meclisi oturumunda konuşan AKP’nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kendi dönemlerinde İstanbul’a 630 km metro yapıldığını iddia etti. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Göksu’nun İstanbul’daki metro uzunluğuna dair iddiasına karşı bir video paylaştı. Subaşı, AKP döneminde yapılan toplam metro uzunluğunun 122 km olduğunu belirtti.

İBB Meclisi’nde yaşanan tartışmada AKP’nin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kendileri döneminde İstanbul’da 630 km metro yapıldığını iddia etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “AKP’nin iki katı metro yapacağız” vaadini hatırlatan Göksu, bu vaadin her yıl 200 km metro yapmak anlamına geldiğini söyledi.

Göksu’ya yanıt veren CHP’nin İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise, İstanbul’da toplam 233 km metro olduğunu, bunun 80 km’sinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Marmaray’a ait olduğunu kaydetti. Mevcut metronun 28 km’sinin de Erdoğan’ın ilk kez İBB Başkanı seçildiği 1994 yılı öncesinde yapıldığını belirterek AKP döneminde yapılan toplam metro uzunluğunun 122 km olduğunu belirtti.