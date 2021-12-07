AKP’li Fahri Çakır: Suriye, Irak, Afrika, Doğu Türkistan bu bütçeden medet umuyor, dua ediyor

TBMM'de gerçekleşen bütçe görüşmelerinin ikinci gününde söz alan AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır, 2022 yılı bütçesine ilişkin, "Suriye, Irak, Afrika, Doğu Türkistan, Kafkasya ve Balkanlar bu bütçeden medet umuyor, dua ediyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler ikinci gününde devam ediyor.

Görüşmelerin ikinci gününde söz alan ilk grup AKP oldu. AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır, görüşmedeki konuşmasında 2022 yılı bütçesine ilişkin, "Suriye, Irak, Afrika, Doğu Türkistan, Kafkasya ve Balkanlar bu bütçeden medet umuyor, ve bu bütçeye dua ediyor" ifadesini kullandı.

Çakır şunları söyledi:

"Bu bütçe yabana atılacak, karşı çıkılacak bir bütçe değildir. Karşı çıkanlar var hiç şüphesiz. Sırtını PKK'ya yaslamış olanlar bu bütçeden rahatsız olanlar. Sırtını PKK'ya yaslamış olanlarla iş tutanlar da bu bütçeden rahatsız olurlar. Sümüklü FETÖ'nun başından iz sürenler de bu bütçeden rahatsız olurlar. Rahatsız olmalarına rağmen devam edeceğiz"