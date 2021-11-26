Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alaboyun: Bugün olsa başkanlık sistemine 'evet' oyu vermem

Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal42'de katıldığı Sümen Altı programda "Bugün olsa başkanlık sistemine 'evet' oyu vermem" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini en çok destekleyenlerden birisi olduğunu ancak başkanlık sisteminin beklentilerinden uzak çıktığını söyleyen Alaboyun, "Bir baktık ki yasamaya da yargıya da başkanlığa da Cumhurbaşkanı hakim. Öyle olunca beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylama çıksa mevcut durumu gördükten sonra 'evet oyu' vermem. Çok destekledim ama bugün olsa başkanlık sistemine 'evet' oyu vermem.” dedi.