AKP'li Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan "İnternetçi arkadaş" ifadesine ilişkin açıklama

İyi Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız için "İnternetçi arkadaş" ifadesi ve Yıldız'ın “Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford’dan doktoram var" sözleri karşısındaki gülüşü eleştirilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "O kavram herhangi bir insanı ne rencide etmek için kullandığım bir kavram ne de insan için kullanıldığında rencide edecek bir kavramdır" dedi.

Yıldız'ın “Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford’dan doktoram var" sözleri karşısındaki eleştirilen gülüşü hakkında da açıklama yapan Göksu, "Arkadaşın kalkıp kendisini başka bir şeyle tanımlaması... O gün Meclis'teki herkes güldü. O gün Meclis'te çok esprili bir ortam oluştu" diye konuştu.

AKP'li Tevfik Göksu'nun İYİ Partili Taylan Yıldız'a "internetçi arkadaş" diye hitap etmesi gündem olmuştu.

Yıldız da “Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford’dan doktoram var. 10 ay önce valiliğe ve il emniyet müdürlüğüne gönderilmiş bir talep var. Onların onayı gerekiyor Tevfik bey yanlış biliyor konuyu” ifadelerini kullanmıştı.

Tevfik Göksu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya'nın "anketçisiniz aslında" ifadelerine araya giren Göksu, "Mesela şimdi 'anketçi' dediniz diye benim buradan kendime eleştiri mi kabul etmem lazım" dedi.

İsmail Küçükkaya ise "Arkadaş diyemem, terbiyem müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

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