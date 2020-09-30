T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan "İnternetçi arkadaş" ifadesine ilişkin açıklama

"O kavramı herhangi bir insanı rencide etmek için kullanmadım"

30 Eylül 2020 12:38

İyi Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız için "İnternetçi arkadaş" ifadesi ve Yıldız'ın “Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford’dan doktoram var" sözleri karşısındaki gülüşü eleştirilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "O kavram herhangi bir insanı ne rencide etmek için kullandığım bir kavram ne de insan için kullanıldığında rencide edecek bir kavramdır" dedi.

Yıldız'ın “Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford’dan doktoram var" sözleri karşısındaki eleştirilen gülüşü hakkında da açıklama yapan Göksu, "Arkadaşın kalkıp kendisini başka bir şeyle tanımlaması... O gün Meclis'teki herkes güldü. O gün Meclis'te çok esprili bir ortam oluştu" diye konuştu. 

AKP'li Tevfik Göksu'nun İYİ Partili Taylan Yıldız'a "internetçi arkadaş" diye hitap etmesi gündem olmuştu. 

Yıldız da “Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford’dan doktoram var. 10 ay önce valiliğe ve il emniyet müdürlüğüne gönderilmiş bir talep var. Onların onayı gerekiyor Tevfik bey yanlış biliyor konuyu” ifadelerini kullanmıştı. 

Tevfik Göksu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya'nın "anketçisiniz aslında" ifadelerine araya giren Göksu, "Mesela şimdi 'anketçi' dediniz diye benim buradan kendime eleştiri mi kabul etmem lazım" dedi.

İsmail Küçükkaya ise "Arkadaş diyemem, terbiyem müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

TIKLAYINIZ - AKP'li Göksu'nun Stanford doktoralı Taylan Yıldız'a hitabı tepki çekti: İnternetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor

TIKLAYINIZ - İyi Partili Durmuş Yılmaz’dan AKP’li Tevfik Göksu’ya: Rezillerden tek istediğimiz çukurun dibine hemen varmaları

ETİKETLER

tevfik göksutaylan yıldızakpiyi partiiyiinternetçi arkadaşeleştiriaçıklamaesenler belediye başkanı

Diğer Videolar

Gündem olan video: 'Karla kaplı çölde koşan develer'

Ceza yiyen vatandaştan polise: Sen maskeni hiç indirmiyor musun akşama kadar?

Gaziantep'te adli tıp görevlilerine saldırı böyle görüntülendi

Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığının soruşturma kararı sonrası ilk açıklama

İstediği telefonu alabilmek için böbreğini satan gençten kötü haber...

Fransa Kraliçesi Antoinette'in ayakkabısı 43 bin 750 euroya satıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Netflix dizisi ‘Bir Başkadır’ yayında: 8 bölümde 'Türkiye gerçeği'...

MasterChef'in çekimleri öncesi kavga...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'Ferdi Özbeğen, hayatını paylaştığı Hilmi Mutlu'yu evlat edinmişti'...

Ekrem İmamoğlu, bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı...

"Türkiye'ye gelecek olan Pompeo, Çavuşoğlu'nun Ankara teklifini reddetti, mevkidaşını İstanbul'a...

Columbia Global Centers Direktörü Taha: Türeci ve Şahin Almanya yerine Türkiye’de...

Erdoğan: Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Netflix dizisi ‘Bir Başkadır’ yayında: 8 bölümde 'Türkiye gerçeği'...

MasterChef'in çekimleri öncesi kavga...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24