AKP'li çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Pakdemirli'ye isyan etti: Yaktınız bizi, mahvettiniz!

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana’nın Karataş İlçesi’ne bağlı Bahçe Köyü’nde hasat yapılan karpuz tarlasında üreticilerle buluştu. Karpuz üreticilerinin sorunlarını dinleyen, hasat yapılan alanda incelemelerde bulunup durumu yerinde gözleyen Ayhan Barut’a teşekkür eden çiftçiler, artan maliyetlere karşın düşen karpuz fiyatlarına tepki gösterdi.

Türkiye’nin en erken karpuz hasadının Adana’da yapıldığına dikkat çeken karpuz üreticileri, hasat ettikleri karpuzu ‘Yazıklar olsun’ diyerek yere atıp kırdı, iktidara tepki gösterdi.

AKP üyesi olduğunu belirterek sert sözlerle iktidarı eleştiren karpuz üreticisi Fuat Kumlu, “Burada en çok mağdur olan üretici ve tüketici. Bu mazot bizi kahretti. Yeter Pakdemirli, kendine gel. Baban rahmetli adam gibi adamdı, ama sen renkli gözlük takmışsın, gerçekleri görmüyorsun. Olmaz böyle. ‘İşi politikaya dökmüşsünüz’ diyorsun ya, ben AKP’liyim, şu ana kadar üyeyim. Yaktınız bizi, mahvettiniz. Karpuz 50 kuruş olur mu? Lütfen Cumhurbaşkanım, biraz gör, gör şu çiftçiyi. Bittik, bittik. Yazıklar olsun” diye konuştu.

“Tarlada 70 kuruş, markette 5 lira"

"Karpuz hasadının yapıldığı tarlada ürünlerini yere atarak feryat eden çiftçilerle görüşen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ise şunları kaydetti:

Karpuz üreticisi dertli ve perişan halde. Daha önce domates, patates, soğan tarlada kalmıştı. Aynı kaderi şimdi karpuz üreticisi yaşıyor. Çünkü üretim maliyetleri çok yüksek. Dekarda 5-6 bin liraya üretim maliyeti olan çiftçi, turfanda hasat yapmasına rağmen, ülkenin en erken ve en kaliteli üretimini yapması rağmen yarı fiyatına satamıyorlar.

Üstüne alıcı yok, maliyet çok yüksek. 2002 yılında karpuz üreticisi 1 ton karpuz satıp 1 ton üre gübresi alabiliyordu. 2021 yılına gelindiğinde 1 ton üre gübresi alabilmek için 5 ton karpuz satacak.

Üreticinin en temel girdisi olan mazotta da durum aynı. 2002 yılında 1 litre mazot alabilmek için 5 kilogram karpuz satan çiftçi, bugün 1 litre mazot alabilmek için 10 kilogram karpuz satmak zorunda. İhracat geç açıldı, hala İran’dan karpuz ithal ediliyor ve iç piyasada yüksek fiyatla tüketiliyor.

Karpuz üreticisinin sorunlarına çözüm bulun, destek verin, ithalatı tamamen yasaklayın. Semt pazarlarını açın, karpuz tüketimini teşvik edin. Tarlada 70 kuruşa satılmayan karpuzu marketlerde 5 liraya sattırmayın. Aradaki bu farkı elleri nasırlı, alnı terli karpuz üreticilerine verin."

Bahçe Köyü’nde 55 dönümde karpuz üreten Sergen Şahbaz ise maliyetlerin çok arttığını belirterek, “Karpuzun üretim maliyeti dekarda 5-6 bin lirayı buluyor. Karpuzu bu duruma getirene kadar toprağa kanımızı döküyoruz. Ürünü dekarda 2 bin 500 liraya satamıyoruz” dedi.

80 dönüm alanda karpuz eken Mehmet Şahbaz da, geçen seneye göre maliyetlerin yüzde 50 arttığını, ürünlerini satamadıklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilerin yanında durmadığını, adeta düşman gibi davrandığını söyledi. Hasat yapılan alanda karpuz alan tüccar Hasan Hakim ise, “Ulusal ve yerel marketler bizi baskı altına alıyor, 70 kuruştan fazla fiyata karpuz almıyor. Hangi markete giderseniz gidin 4-6 liradan aşağı karpuz satmıyorlar. Bu vicdansızlıktır” şeklinde konuştu.