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AKP’li belediyenin önünde ekmek teknesini ateşe verdi: Artık burama geldi; ne olur yeter

"Ben sizden odun, kömür, kira parası istemedim"

02 Mart 2021 19:53

Afyonkarahisar’da üzerinde ekmek sattığı arızalı motosikletinin yapılması için belediyeden yardım isteyen ancak isteği geri çevrildiği iddia edilen bir vatandaş, belediye hizmet binası önünde motosikletini ateşe verdi. O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan vatandaş, “Ben sadece motosikletimi arızalı, şunu yaptırıverin' dedim. Ben sizden odun, kömür, kira parası istemedim. Artık burama geldi. Ne olur yeter" dedi. 

Sözcü'de yer akan habere göre olay, sabah saatlerinde Afyonkarahisar Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre üzerinde ekmek sattığı motosikleti arızalanan bir vatandaş,  belediyeden yardım istedi ancak,  belediye yetkilileri bu talebi geri çevirdi.

Duruma sinirlenen vatandaş, motosikletini ve ekmek satmak için arkasına bağladığı sepetini belediye binası önünde benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra yanında getirdiği bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öfkeli vatandaş “Ben sadece motosikletimi arızalı, şunu yaptırıverin' dedim. Yaptırmayın. Ben sizden odun, kömür, kira parası istemedim. Artık burama geldi. Ne olur yeter" dedi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı sakinleştirerek elindeki bıçağı aldı. Polisin ikna ettiği vatandaş daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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