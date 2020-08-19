AKP'li belediye kentin en büyük parkındaki yürüyüş yoluna asfalt döktü

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ile Nilüfer ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Bursa'nın en büyük parkı olan Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki yürüyüş yoluna 'çamur oluyor' gerekçesiyle asfalt döktü. Duruma tepki gösteren CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "New York'ta, Paris'te kısacası dünyanın her yerinde yürüyüş alanları doğaldır ve korunmaya çalışılır. AKP'nin rant aşkı bitmek bilmiyor” dedi.

Parka giderek inceleme yapan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "New York'ta, Paris'te kısacası dünyanın her yerinde yürüyüş alanları doğaldır ve korunmaya çalışılır. AKP'nin rant aşkı bitmek bilmiyor. Bursa'da dağı taşı her yeri asfalt ile doldurdu. Gözleri doymadı şimdide doğal parkın içine asfalt döküyorlar. Bunların vizyonu, kent anlayışı budur" diyerek tepki gösterdi.

Asfalt yol, eklem ve dize zarar verdiği için yürüyüş parkurlarında tartan veya toprak kullanılıyor.