AKP'li belediye başkanının hakaret ettiği İyi Partili Kırkpınar: Yurttaşlarımızdan arzum, şehrimizi kime emanet ettiklerini görmeleridir

Yİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kendisine yönelik hakaret içerikli sözlerine, "İnsani ve siyasi vicdana sığmayan sözler sarf etmiştir. Kendisine yakışan üslup bu olsa gerek, bizim siyasi ve insani üslubumuzda bu kelimeler yoktur. Sevgili yurttaşlarımızdan arzum, şehrimizi kime emanet ettiklerini görmeleridir" karşılığını verdi.

Melih Kırkpınar, dün Erzurum'un yerel televizyonu ERK Haber'de yurttaşın sorunlarını dile getirdi. Programı izleyen AKP'li Mehmet Sekmen, telefonla yayına bağlanarak İyi Partili Kıkpınar'a hakaret etti. Melih Kırkpınar'ın, "Sayın Sekmen, haddini bil önce, adam gibi konuş" şeklindeki uyarısından sonra Mehmet Sekmen, bu kez Kırkpınar’a "p.....k" diyerek küfür etti.

Yaşanan olayın ardından ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı Melih Kırkpınar, "Diğer siyasi partiler bizim düşmanımız değil, rakiplerimizdir" yorumunda bulundu. Kırkpınar, şunları söyledi:

"Dün katıldığım canlı yayında dile getirdiğim sorunlar Belediye Başkanı Beyefendi’yi kızdırmış olacak ki programda insani ve siyasi vicdana sığmayan sözler sarf etmiştir. Kendisine yakışan üslup bu olsa gerek, bizim siyasi ve insani üslubumuzda bu kelimeler yoktur. AK Parti’ye, MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimiz eminim ki en azından bizim kadar üzülmüşlerdir. Sevgili yurttaşlarımızdan arzum, şehrimizi kime emanet ettiklerini görmeleridir. Yıllardır şehrimizin nasıl bir zihniyet tarafından yönetildiğini görmelidirler."

"Siyaset, bizler için vatana ve vatandaşa hizmet etme aracıdır. Bu yola çıkarken söz verdiğimiz gibi halkın içinde olacak ve sıkılmadan, yorulmadan çalışmalara deva edeceğiz. Diğer siyasi partiler bizim düşmanımız değil, rakiplerimizdir. Onların kusurlarını aramak gibi bir amacımız olmadı, olamaz. Biz, kusur arayan siyaseti reddediyoruz. Muhalefetin görevi halka yapılmayan hizmetleri tespit etmek, bunu kamuoyuna ve yetkililere bildirmektedir. Bu minvalde sürekli esnaf ve ilçe gezileri yapıp yurttaşın sıkıntılarını dile getiriyoruz. Bunu yaparken kulaktan dolma veya yanlış bilgileri kullanmıyoruz. Bizzat halkın dilinden kendi rızalarıyla aldığımız kayıtlardır."