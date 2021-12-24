AKP’li Baran: Müslümanlar Erdoğan’ı halife olarak görüyor

AKP'nin kurucu üyelerinden olan Latif Cem Baran, "Müslümanlar Erdoğan’ı halife olarak görüyor, Bugün Recep Tayyip Erdoğan mücahittir. Somali'de, Katar'da cihat ediyor" dedi.

AKP’nin kurucu üyelerinden olan ve bir dönem de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatlığını yapan Latif Cem Baran, Kanal 42 TV'de yayınlanan 'Sümen Altı' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Müslümanlar Erdoğan’ı halife olarak görüyor"

Baran, şöyle konuştu:

"AK Parti 2002'de 367 milletvekili çıkartmıştı, o zaman biz Recep Tayyip Erdoğan 367 defa seçildi dedik. Analizimiz buydu. Durum bu. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de mazlumların duası, insanların geçmişten beri rüyalarının tezahürü oldu bence. Hep bunları hayal ederdik.

Erbakan Hoca demez miydi, ‘2 tane F-16 gönderemediniz Bosnalıların üstüne.' Kendisi füze fabrikası kurdurmuştu oraya. O zamanın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de gülerek dinlemişti.

Biz o zamanlar bizim Müslüman devletimiz ‘neden 2-3 F-16 gönderemiyoruz, neden asker gönderemiyoruz? diye. Çeçenistan'da da aynı. Ama birçok kişi oraya gitti, şehit gazi oldu.

O gün halk cihadı yapıyordu bugün devlet Müslümanca, mümince düşünüp, devlet yapıyor cihatı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan mücahittir. Somali'de, Katar'da cihat ediyor.

Yemen'de, Libya'da cihat ediyor. Kimle savaşıyor? Küffarla savaşmıyor mu? Bugün tüm dünyadaki Müslümanlar, biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz, onlar da emin olun halife olarak görüyorlar."

"Teşbihte hata olmasın Cumhurbaşkanı ikinci Atatürk'tür" demişti

AKP'li Baran geçtiğimiz Mayıs ayında da katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'ı Atatürk'e benzetmiş ve şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanının liderliği, Türkiye'yi yeniden büyütüp, yeniden kurmuştur. Teşbihte hata olmasın Cumhurbaşkanı ikinci Atatürk'tür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı olmazsa Türkiye çok içine kapanık, çok kötü günler yaşayacağını düşünüyorum."