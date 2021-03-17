AKP'li Meclis İdare Amiri Alpay Özalan'ın Gergerlioğlu'nu TBMM Genel Kurulu'ndan çıkarmaya çalıştığı anlar

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AKP İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi ve dışarıya çıkarmaya çalıştı. Tansiyonun yükselmesi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi.
Milletvekilliği düşürülen
Gergerlioğlu, “Bugün Meclis'te direnebildiğim kadar direneceğim, yapılan millî iradeye saldırı” açıklamasını yapmıştı.
Meclis locasında oturan eski AKP'li vekil Abdurrahim Aksoy, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etmişti.