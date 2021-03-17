AKP'li Meclis İdare Amiri Alpay Özalan'ın Gergerlioğlu'nu TBMM Genel Kurulu'ndan çıkarmaya çalıştığı anlar

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AKP İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi ve dışarıya çıkarmaya çalıştı. Tansiyonun yükselmesi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi.