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AKP'li Aktay'ın kurucuları arasında bulunduğu Adalet ve Demokrasi Vakfı lüks rezidansta kuruldu

22 Ocak 2021 11:29

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, yoksulluğu azaltmak için İstanbul’da Sultan Rezidansı’nda Adalet ve Demokrasi Vakfı’nı kurdu. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl vakfın bir rezidansta yer almasına tepki göstererek "Yoksullukla mücadeleyi amaç edinen bir vakıf böyle çok yüksek, lüks rezidansta çalışmayı içine sindirebiliyor" dedi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre 100 bin lira mal varlığı olan vakfın amacı “Yoksulluğu engellemek, adaletli paylaşımın yayılmasına katkı yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek” diye açıklandı. 

Vakfın kurucuları arasında AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da yer aldı. Vakfın yönetim kurulunda Muhammet Elfıkhi, İman Elfıkhi, Shaaban Okabı, Muhammed Mustafa görev aldı.

Vakfın ismini de "Herhalde Türkiye'de ciddi anlamda adaletin ve demokrasinin yok edildiğinin farkındalar ki bu adla bir vakıf kurmayı önemsiyorlar" diye yorumlayan Bingöl, "Bu yüksek mebla ile birkaç yoksul vatandaşın ihtiyaçları giderilebilirdi. Amaç ve uygulamada tümüyle çelişen bir tablo ortaya koyuyor" diye konuştu. 

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Yasin AktayAdalet ve Demokrasi VakfıCHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöltepki

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