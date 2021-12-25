AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı: Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok; ekmek kuyrukları film çekmek için oluşturuluyor

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan 'Sümen Altı' programına konuk olan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, halk ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklara ilişkin sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Sunucunun 'Evine ekmek götüremeyen kimse yok mu?' sorusuna Çamlı, "Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok; halk ekmek kuyrukları film çekmek için oluşturuluyor" diye yanıt verdi.

AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın katıldığı televizyon programında ekonomi ile ilgili açıklamaları gündem oldu. Çamlı konuşmasında şunları söyledi:

"Ekonomide oluşturulan bir şey var ama aşırı. Biz açtık, biz yaptık; bu milleti biz bu hastaneleri, bu yolları. Aç diyor; nerede bir tane aç bulamazsın. Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok. Varsa orada gidip kaymakamı... Halk ekmek kuyrukları oluşturuluyor, film çekmek için, fotoğraf çekmek için. Aç kimse yok. Şunu söylemiyorum sıkıntı yok mu? var. Onu söylemiyorum. Eski dönemde açlıktan ölenler olurdu"