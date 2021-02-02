AKP kongresinde 'ikinci aday' gerilimi

Milli Gazete'de yer alan habere göre, İstanbul Avcılar AKP ilçe kongresinde çift listeden kaynaklı yaşanan gerginlik kavgaya döndü.

Kongrede aday olmak isteyen tarafın liste verilmesi engellenirken iki taraf arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Kongre başkanlık katibine liste vermek isteyen partililer, diğer partililerce engellendi.

Liste vermesi engellenen bir AKP'li ise yaşanan engelleme sonrasında "AK Parti demokrasiden bahsediyor, adaletten bahsediyor o halde kendi teşkilat mensubunun demokratik bir şekilde yarışmasına izin verecek" şeklinde tepki gösterdi.

Kaynak: Milli Gazete