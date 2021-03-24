AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

AKP'nin kongre süreci, bugünkü büyük kongre ile sona erecek. 7. AKP Olağan Büyük Kongresi öncesi manzaralar ise dikkat çekti. Koronavirüs'e rağmen katılımcılar maskesiz ve mesafesiz olarak yolculuk yaptı.

AKP bugün 7. Olağan Büyük Kongresi’nde 2023’e hazırlık olarak ilan ettiği yeni dönemin kadrolarını belirleyecek. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongrede önemli değişimlere imza atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede yapacağı konuşma için geçen hafta “2023’ün manifestosu olacak” demişti.

Kongrede kalabalık ve mesafesizlikten endişe edilirken, kongre öncesi görüntüler ise endişenin boyutunu artırdı. Yolcuların kongre alanına maskesiz ve mesafesiz olarak taşındığı görüntüler tepki çekti.