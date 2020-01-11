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AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı

11 Ocak 2020 18:41

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde AKP İlçe Başkanı Sezer Uğur Özmen’in Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) binasını basarak, çalışanlara hakaret ve tehditler savurduğu iddia edildi.

İddialara göre; AKP'li Özmen, akrabası olduğu belirtilen bir kişiyi, yardım yapılması için vakfa yönlendirdi. Vakfa giden kişiye talimatla ya da akrabalık ilişkileri üzerine yardım yapılamayacağını söyleyen yetkililer, bu kişiyi geri gönderdi. Bu duruma sinirlenen AKP'li Özmen, beraberindeki bir grupla birlikte SYDV binasını bastı. Müdür ve çalışanların olduğu bölüme giren Özmen herkese hakaretlerde bulundu.

Özmen'in hakaret ve tehdit görüntüleri ise orada bulanan bir yurttaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde AKP'li Özmen'in çalışanın üzerine yürüdüğü ve hakaret ettiği görülüyor.

Yanındakilerden birinin görüntülendiklerini söylediği anlaşılan Özmen'in, kaydı yapan kişiyi de “sen çek çek” diyerek tehdit ettiği anlaşılıyor. Özmen'in bu tehdidi üzerine video kaydı sonlandırılıyor. 

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