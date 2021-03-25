AKP Grup Başkanvekili Özkan: Kongrede insanlar yatay çekimde üst üste binmiş gibi gözüküyor

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Koronavirüs'e rağmen kalabalık olmasıyla tartışmalara yol açan AKP Olağan Kongresi ile ilgili olarak, "İnsanlar yatay çekimde üst üste binmiş gibi gözüküyor. Oysa o kalabalığın içinde bulunduğunuzda azımsanmayacak bir mesafe vardır" diye konuştu.

7. AKP Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapılırken, Koronavirüs salgınına rağmen salonların tıklım tıklım olması tartışma yarattı. AKP'li Cahit Özkan ise kongredeki kalabalık görüntünün çekim açısından kaynaklandığını savundu.

"Kongre alanına gelen tüm delegelerin hepsi tek tek testlerden geçirilmiştir. Maske mesafe konularında tribünlerde elimizden geleni yaptık" diyen Özkan, "Biz de o kalabalığın içinden geçtik ve kongre alanına girdik. Sizler de medya anlayışıyla takdir edersiniz ki orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman, 1 kilometrelik alanda insanlar yatay çekimde üst üste binmiş gibi gözüküyor. Oysa o kalabalığın içinde bulunduğunuzda azımsanmayacak bir mesafe vardır. Orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. Su içmek için zaruret haricinde maske kurallarına riayet ettik" diye konuştu.