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AKP Grup Başkanvekili Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Vatandaşımızın ekonomik sıkıntılarını kaldıracak bir rakam olacak

"Alım gücü kuvvetlenecek"

07 Kasım 2021 13:30

Tv100 ekranlarında yayınlanan 'Pazar Siyaseti' programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücret düzenlemesi vatandaşımızın yüzünü güldürecek" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Pınar Işık Ardor’un sunduğu 'Pazar Siyaseti' programına konuk oldu. Cahit Özkan, ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. 

Asgari ücret açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak bir rakam olacak. Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını giderecek bir rakam olacak" ifadelerini kullandı. 

"Eski düzene dönersek milletimize zarar vermiş oluruz"

EYT'liler hakkında değerlendirmeler yapan Özkan, "'Emeklilik maaşıyla geçinilmesi mümkün değil' bu tarz cümleler duyuyoruz. Biz de bunları duyuyorsak, Almanya nasıl bir emeklilik sistemi uyguluyorsa onu yapmamız lazım. Emeklilik sistemimiz Türk tipi olacak, refahımız Almanya gibi olacak. Bunu dünyada başarabilen başka bir ülke yok. EYT'liler bizim milletimizin meselesidir. 90'ların popülist düzenlemesine dönüp, yine gençlerimizin verimli olduğu çağlarda emekliliğe sevk etmek ve emeklilik maaşıyla geçinemedikleri bir emeklilik düzenlemesinin hayata geçirmekse biz bunu yapmayacağız. Fakat 'önceden çalışma hayatına girmiş, staj yapmış ama sigortalılığa dahil edilmemiş' gibi konularda değerlendirme ve çalışma yapılabilir. Eski düzene dönersek milltimize zarar veririz."  ifadelerini kullandı. 

2023 seçimine dair değerlendirmeler

2023 seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunan Cahit Özkan, "2023 seçimi AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranına ulaştığı seçim olacak" dedi. 

Kaynak: TV100

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