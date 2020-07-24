AKP Grup Başkanvekili'nin Lozan itirazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine takıldı

TBMM'de Lozan Antlaşması tartışıldığı sırada AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP sıralarından yapılan "Türkiye'nin tapu senedi" benzetmesine itiraz etti. "Lozan Antlaşması'na Türkiye'nin tapu senedi diyemezsiniz" diyen Özkan'a cevap veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığından 24 Temmuz 2019 günü yapılan Lozan Antlaşmasına ilişkin açıklamayı okudu.

Özel, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada geçen "Bu anlaşma yeni kurulan devletin tapu senedidir" sözlerini okuyarak Özkan'a cevap verdi.