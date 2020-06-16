AKP Genel Merkezi önünde toplanarak kendileri için toplanan paraları soran 15 Temmuz gazilerine polis müdahalesi

16 Haziran 2020 08:03
15 Temmuz darbe girişimi gazileri AKP Genel Merkezi'nin önünde toplandı. Kendilerine verilmek üzere toplanan paraları nerede olduğunu soran kalabalığa bir süre sonra polis müdahale etti.
Twitter hesabından açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de “An itibariyle 15 Temmuz Gazileri AKP Genel Merkezinin önünde kendileri adına toplanan paraların hesabını soruyor. Gaziler için topladıkları paraların hesabını vermeyenler ile gaziyi yaralayanların arasında fark var mı?” ifadelerini kullandı.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Derneği, bir süredir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, kendileri için toplanan 300 milyon liranın sahiplerine dağıtılmasını ve gazi maaşı bağlanmasını istiyordu.
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