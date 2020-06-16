AKP Genel Merkezi önünde toplanarak kendileri için toplanan paraları soran 15 Temmuz gazilerine polis müdahalesi

15 Temmuz darbe girişimi gazileri AKP Genel Merkezi'nin önünde toplandı. Kendilerine verilmek üzere toplanan paraları nerede olduğunu soran kalabalığa bir süre sonra polis müdahale etti.

Dün gece AKP Genel Merkezi önünde, '15 Temmuz gazileri adına toplanan paraların nerede olduğunu soran' 15 Temmuz gazilerine polis müdahale etti. Müdahale esnasında 2 gazinin yaralandığı, çok sayıda gazinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gaziler hep bir ağızdan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buraya gelecek" dedi.