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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan "Kürşat Ayvatoğlu'nun zenginliğinin kaynağı" sorusuna yanıt

"Hepimiz bir çok kişi ile fotoğraf çektiriyoruz, GBT'sine bakacak halimiz yok"

29 Mart 2021 13:12

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,  AKP Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan ve uyuşturucu temin etmek gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun kısa sürede nasıl bu kadar zengin olduğuna ilişkin soruya yanıt verdi. 

CNNTürk'ta katıldığı programda, Ayvatoğlu'nun zenginliğinin kaynağına ilişkin sorulan soruya "Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıt veren Hamza Dağ, "Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfus ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak durum varsa yargının önü açık" diye konuştu. 

Uyuşturucu temin ettiği ve bunun üzerinden para kazandığına ilişkin iddialara ilişkin de konuşan Dağ, "Bunlarla ilgili benim bilgim yok. Araştırılması İçişleri Bakanlığı ve yargı tarafından yapılıyor. Uyuşturucu ile olan süreç Emniyet'te ve yargı noktasında devam edecek" dedi.

"Çok yakın çalıştığım biri değil"

Ayvatoğlu ile yakın çalışmadığını dile getiren Dağ, "Ben uzun zamandır yakınımda çalışan biri olmadığı için, bizim sadece genel merkez mesaimiz yok. Bölgemize gidiyoruz. Memurluk yapan arkadaşlar var. Onlarla çok sıkı çalışma içinde olmazsınız. Çok yakın çalıştığım biri değil. Son dönemde 4-5 arkadaşta Covid vakası oldu. O dönem dışında yanımızda bulunmadı" ifadelerini kullandı. 

"GBT'sine bakacak halimiz yok"

Ayvatoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP'li yöneticilerle çektirdiği fotoğraflara ve Ayvatoğlu'nun "Siyasi büyüklere yakın olursam güçlü olurum" sözlerine ilişkin soruya da yanıt veren Dağ, "Böyle olduğunu zannetmiyorum. Belki kendini güçlü gösterme isteği, beklentisi, toplumda belki yer edinemeyince bizimle fotoğraf çektirince kendini güçlü göstermek istediği, gerçek öyle değil ama.... Hepimiz bir çok kişi ile fotoğraf çektiriyoruz, GBT'sine bakacak halimiz yok" dedi.

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