AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Oy oranımızda bir düşüş yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AKP'nin oy oranında herhangi bir düşüş olmadığını söyledi. Muhalefetin manipüle edilmiş anketler yayınladığını iddia eden Yavuz, "Bizim yaptırmış olduğumuz anketler oy oranımızın bir önceki seçimin altına düşmeyeceğini gösteriyor" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz tv100'de yayınlanan 'Pazar Siyaseti’nde Pınar Işık Ardor'a konuk oldu. Yavuz, Yeni Seçim Kanunu Yasa Tasarası’na ilişkin tüm detayları ve gündemdeki başlıkları değerlendirdi.

Seçim kanununda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin konuşan Yavuz, " Artık oylar konusunda işin gerçeği kamuoyunun sandığı gibi değil. Burada bir baraj meselesi var. Yüzde 10'luk baraj yüzde 7'ye indirildi. Onun dışında partilerin seçime katılmasıyla ilgili değişiklikler var. O dağılımı ve milletvekili dağılımıyla ilgili bir değişiklik var. Seçim kurullarına göre değişiklik var. Ve son olarak seçmenin kendisine yönelik değişiklikler var. Mesela bunun ağırlık noktasını ne oluşturuyor? Siz dediniz ki artık oylar oluşturuyor. Hâlbuki gerçek böyle değil kanunda. Ağırlık merkezini seçmenle ilgili konular oluşturuyor. En fazla eleştiri alan konu artık oy diye bahsedilen milletvekili oy dağılımı. Bu artık oy meselesine ilişkin komisyonda CHP'nin çok da bir eleştirisi olmadı. CHP içerde önerge verme ihtiyacı duymadı" dedi.