AKP Gençlik örgütünden, Menemen Belediyesi önünde tekbir ve sloganlarla sevinç gösterisi

İzmir'in Menemen ilçe Belediyesi Başkan Vekili için kura çekimi yapıldı. Kuradan AKP adayı Aydın Pehlivan çıkmasının ardından belediye önünde bekleyen AKP Gençlik Kolları üyesi grup sloganlar atıp tekbir getirerek sevinç gösterisi yaptı.

Bazı CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine gergin anlar yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi. AKP'li Aydın Pehlivan, yanındaki kalabalık grupla AKP Menemen İlçe Binası'na yürüdü.

Çıkışta bir açıklama yapan Aydın Pehlivan, "Mahkemelerin verdiği kararlarda boynumuz kıldan incedir. Mahkemenin vereceği kararın başımızın üzerinde yeri var. Yarından itibaren sabah namazını kıldıktan sonra bismillah deyip belediyemize geleceğiz. CHP'li ve İYİ Partili arkadaşlarımızla birlik içinde belediyemizi yöneteceğiz" dedi.

TIKLAYIN - Menemen Belediyesi'nde kura çekimi sonuçlandı

Ne olmuştu?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un “zimmet ve irtikap” suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklanması ardından yapılan başkanvekilliği seçimi için CHP'li Deniz Karakurt ve AKP'li Aydın Pehlivan başkanvekilliği için yarıştı.

Seçimde üçüncü ve dördüncü turu eşitlikle biten seçim kurayla sonlanmıştı.

CHP'li Karakurt’un kazandığı kura sonrası Aydın Pehlivan, seçimi yargıya taşıdı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı.