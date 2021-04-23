AKP'den 23 Nisan videosu: "Artık partimizin logosu Simay'a emanet"

AKP'nin yayınladığı 23 Nisan videosunda Simay isimli bir çocuk tarafından çizilen logonun 23 Nisan dolayısıyla AKP'nin tüm sosyal medya hesaplarında kullanılacağı anlatıldı.

AKP'nin, sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video yayınlandı.

Simay Özen isimli çocuk tarafından 23 Nisan'a özel AKP logosu çizildiğinden bahsedilen videoda, bu logonun tüm AKP hesaplarında 23 Nisan boyunca kullanılacağı anlatıldı.

İzmir Gazi Umurbey Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Simay Özen'in çizdiği AKP logosu, AKP'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.



