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Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili başlıca bilgiler

03 Nisan 2018 20:09

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi için çalışmalar 2010 yılında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde başladı. Projede her biri 1200 megavat gücünde dört reaktörün kurulması planlanıyor. Yani Akkuyu'dan 4800 megavat düzeyinde elektrik enerjisi elde edilmesi söz konusu. Bunun Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'ununa yakın bölümünü karşılayacağı tahmin ediliyor. 22 milyar dolara mal olması beklenen projenin işletme ömrünün 60 yıl olacağı öngörülüyor. Türkiye'deki ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu'nun operasyonlarına 2025 yılında başlamasının planlandığı, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100'ncü yılı çerçevesinde elektrik üretimine başlaması amaçlanıyor.

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